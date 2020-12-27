27.12.2020 (07:09)

На Каспийской флотилии прошла встреча в формате «вопрос-ответ»

На территории полка морской пехоты для военнослужащих Каспийской флотилии (КФл) состоялся вечер вопросов и ответов.

В ходе мероприятия, на котором присутствовал командующий КФл контр-адмирал Сергей Пинчук и его заместители, любой военнослужащий мог напрямую задать волнующие вопросы.

Вечер в формате «вопрос-ответ» продолжался около 2 часов. В нём приняли участие около 200 человек. Были подняты вопросы, касающиеся военной службы, жизни и быта личного состава, обеспечения жильём, трудоустройства членов семей военнослужащих, оформление детей в дошкольные и общеобразовательные учреждения в новом пункте дислокации в Дагестане.

Также на мероприятии присутствовали жёны военнослужащих и гражданский персонал, которые также могли обратиться к командующему КФл и побеседовать с офицерами управления штаба флотилии.

В ходе встречи командование рассмотрело пожелания и предложения по благоустройству военных городков.

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