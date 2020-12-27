27.12.2020 (05:00)

На российской военной базе ЮВО в Южной Осетии состоялась торжественная церемония принятия новобранцами Военной присяги

На российской военной базе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии состоялось торжественное принятие Военной присяги молодым пополнением.

К военной присяге были приведены более 50 молодых военнослужащих, призванных в ряды Вооруженных сил из различных субъектов Российской Федерации. Все новобранцы сдали тест на наличие коронавирусной инфекции и приступили к выполнению плановых задач учебного периода.

На церемонии представители командования базы рассказали молодому пополнению об истории и боевом пути российской военной базы ЮВО.

Перед принятием Военной присяги на занятиях личный состав получил навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке. Кроме того, военнослужащие прошли интенсивные курсы по одиночной подготовке, овладели навыками применения штатного оружия, современной военной и специальной техники.

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