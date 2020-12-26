26.12.2020 (22:00)

Первые ключи от новых служебных квартир вручили военнослужащие ВДВ в Подмосковном Наро-Фоминске

26 декабря с.г., в канун празднования Нового Года заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по строительству генерал-майор Леонид Шевченко вручили ключи от служебных квартир военнослужащим гвардейского соединения ВДВ. Совместно с представителями администрации Московской области и г. Наро-Фоминск, представителями военно-строительного комплекса и обслуживающих организаций были выданы первые 39 комплектов ключей от служебных квартир

Служебные квартиры стали вдвойне радостным событием с связи с тем, что вручены в день образования своей воинской части - зенитно-ракетного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, дислоцированного в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

«За последние годы, при активной поддержке руководства Минобороны России, мы достаточно динамично продвинулись в обеспечении жильем наших военнослужащих. На сегодняшний день уже около 6 тысяч семей получили служебное жилье, а более двух с половиной тысяч военнослужащих реализовали свое право на получение постоянного жилья» - заявил на открытии дома генерал-майор Леонид Шевченко.

В новые служебные квартиры заедут и военнослужащие артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск, дислоцированного в Наро-Фоминске.

Всего почти 300 семей военнослужащих Воздушно-десантных войск станут обладателями долгожданных ключей от новых служебных квартир в двух новых домах.

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