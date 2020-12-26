26.12.2020 (20:20)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал старт зимнему фестивалю в подмосковном парке "Патриот"

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал старт зимнему фестивалю в подмосковном парке "Патриот". Он зажег огни на главной елке Вооруженных сил РФ и открыл каток на соборной площади у храма ВС РФ.

"Год был непростой, были радостные события и не очень Что хотелось бы пожелать на будущий год? Чтобы он, конечно же, был лучше, намного легче, веселее и самое главное - здоровее. Чтоб все вы были здоровы, чтоб все были живы, чтоб этот год принес много-много добра и счастья в каждую семью", - сказал Шойгу, открывая зимний фестиваль.

"Становится все темнее и темнее. И пора зажигать елку. Не хочу быть Дедом Морозом, но скажу - елку зажечь!", - продолжил министр. После этого зажглись огни на главной елке Вооруженных сил РФ.

Также Шойгу открыл каток площадью более 3 тыс. квадратных метров, который залили на соборной площади перед главным храмом ВС РФ.

Во время церемонии открытия с показательной программой выступили фигуристы и хоккеисты ЦСКА. Вместе с хоккеистами на лед вышли министр обороны, его заместители - Руслан Цаликов и Татьяна Шевцова, а также командующий ВМФ Николай Евменов.

На протяжении фестиваля, который продлится всю зиму, каток, как и аренда коньков, будут бесплатными для всех посетителей. Здесь же организовано еще несколько зон для различных видов спорта, в том числе площадка с самым большим в Подмосковье тюбинговым спуском. Длина самой большой из горок составляет более 50 метров. Кроме того, гости фестиваля получат возможность поиграть с хаски и прокатиться на упряжке.

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