Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.12.2020 (19:55)

Выставка стихов и красок открылась в филиале Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость» в Итальянском дворце Кронштадта

В  здании Итальянского дворца (филиал Центрального военно-морского музея  "Кронштадтская крепость") открылась выставка "Кронштадт в стихах и красках. Акварели художника Надежды БАШИЛОВОЙ и стихи поэта Михаила МЕЖОННОГО".

Новая выставка кронштадтского художника-профессионала Надежды Башиловой предлагается вниманию любителей живописи. Тема, волнующая автора — любимый Кронштадт, его различные виды, милые сердцу горожан уголки, памятники промышленной и крепостной архитектуры, природа Ленинградской области и  Карелии. Рисунки выполнены автором с натуры в реалистической манере акварелью и пастелью.

На выставке, также, есть возможность  познакомиться  со стихами кронштадтского поэта Михаила Межонного, проживавшего в нашем городе с 1945 года, литератора, в прошлом — директора сразу двух средних школ: 425-мужской и 426-женской. Он вел литературную группу в базовом матросском клубе, тесно связанную с Ленинградской писательской организацией. В ней занимались матросы и офицеры линкора "Октябрьская революция" и других воинских соединений.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Культура
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false