26.12.2020 (19:55)

Выставка стихов и красок открылась в филиале Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость» в Итальянском дворце Кронштадта

В здании Итальянского дворца (филиал Центрального военно-морского музея "Кронштадтская крепость") открылась выставка "Кронштадт в стихах и красках. Акварели художника Надежды БАШИЛОВОЙ и стихи поэта Михаила МЕЖОННОГО".

Новая выставка кронштадтского художника-профессионала Надежды Башиловой предлагается вниманию любителей живописи. Тема, волнующая автора — любимый Кронштадт, его различные виды, милые сердцу горожан уголки, памятники промышленной и крепостной архитектуры, природа Ленинградской области и Карелии. Рисунки выполнены автором с натуры в реалистической манере акварелью и пастелью.

На выставке, также, есть возможность познакомиться со стихами кронштадтского поэта Михаила Межонного, проживавшего в нашем городе с 1945 года, литератора, в прошлом — директора сразу двух средних школ: 425-мужской и 426-женской. Он вел литературную группу в базовом матросском клубе, тесно связанную с Ленинградской писательской организацией. В ней занимались матросы и офицеры линкора "Октябрьская революция" и других воинских соединений.

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