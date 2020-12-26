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26.12.2020 (19:43)

В Подмосковье разведчики ЗВО добыли секретную информацию из командного пункта условного противника

В Подмосковье на полигоне «Алабино» военнослужащие разведывательных подразделений Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели тактическое учение по захвату секретной информации на полевом командном пункте в тылу условного противника.

По плану учения военнослужащие десантировались из бронетранспортера БТР-82А в непосредственной близости с районом расположения условного противника и осуществили скрытное перемещение к вражескому командному пункту. Разведчики смогли бесшумно устранить вооруженный дозор, выкрасть секретные данные из полевого штаба условного противника и успешно доставить захваченную информацию на командный пункт дивизии.

Всего в учении разведывательных подразделений гвардейской танковой армии ЗВО приняло участие около 100 военнослужащих и свыше 20 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Разведывательные подразделения
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