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26.12.2020 (19:39)

В Подмосковье механики-водители исторических танков Т-34 преодолели более 20 препятствий на танкодроме

В Московской области на полигоне «Головеньки» механики-водители Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели занятия по вождению исторических танков Т-34-85 на танкодроме.

В ходе выполнения упражнения по вождению военной техники военнослужащие на танках Т-34 на дистанции в 10 километров прошли более 20 специально подготовленных препятствий: крутые подъемы и спуски, «грязевые ванны», колейные мосты и противотанковые рвы.

В ходе занятий военнослужащие отработали приемы маневрирования на территории с отсутствием дорожного покрытия, в том числе и на полном бездорожье.

Всего в занятии было задействовано порядка 30 военнослужащих и около 10 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Танковые войска , Танки
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