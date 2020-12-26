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26.12.2020 (19:14)

Подразделения РХБ защиты ЗВО проводят ежедневную обработку соединений и воинских частей

На территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской, Ярославской областей подразделения радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа ежедневно проводят специальную обработку соединений и воинских частей ЗВО.

Обработку проводят, применяя многофункциональные авторазливочные станции АРС-14 и АРС-14КМ, позволяющие производить дезинфекцию специальными химическими растворами. В первую очередь военнослужащие РХБ защиты проводят обработку мест с высоким уровнем риска распространения вирусных заболеваний, таких как контрольно-пропускные пункты, контрольно-технические пункты, столовые, склады и спальные расположения.

Во всех соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии ЗВО ведется ежедневная профилактическая работа по противодействию распространению вирусных заболеваний силами и средствами подразделений РХБ защиты.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Войска РХБ защиты , Танковые войска
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