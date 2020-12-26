26.12.2020 (17:59)

На полигоне «Поливно» под Ульяновском проходит комплексная тренировка подразделения связи Ульяновского десантно-штурмового соединения

На полигоне «Поливно» под Ульяновском проходит комплексная тренировка в подразделения связи Ульяновского десантно-штурмового соединения, в ходе которого отрабатываются действия по перемещению и развёртыванию полевых узлов связи и обеспечению непрерывной работы системы связи соединения по радио, радио релейным и спутниковыми каналам.

По легенде тренировки, подразделения связи Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ были подняты по тревоге и совершили марш на штатной технике в район сосредоточения.

На марше военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели зараженный отравляющими веществами участок местности в средствах индивидуальной защиты, провели частично специальную обработку техники штатно табельными средствами.

В ходе тренировки военные связисты отработали вопросы по обеспечению связи при совершении марша, организацию связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между полевым узлами связи соединения в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, личный состав подразделений связи выполнил нормативы по развертыванию, работе и перемещению аппаратных станций и командно-штабных машин как в дневное, так и ночное время.

Для проведения тренировки были применены современные образцы техники связи: радиостанций средней мощности, радиорелейные станции, командно- штабные машины различных модификаций и аппаратные связи, станции спутниковой связи и электропитающие станции. Всего в тренировке было задействованы более 100 военнослужащих и около 30 единиц специальной техники связи.

Основной целью проведения тренировки является повышение практических навыков связистов при работе на штатной технике в условиях, приближенных к боевым, а также слаживание подразделения в целях поддержания системы связи ВДВ в постоянной боевой готовности к выполнению поставленных задач по управлению войсками.



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