26.12.2020 (15:41)

Постоянная выставка Студии военных художников имени М.Б. Грекова открылась в парке «Патриот»

В военно-патриотическом комплексе Варка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Подмосковье открылась постоянная выставочная экспозиция Студии военных художников имени М.Б. Грекова. В прошлом году студия отметила 85-летие.

Учитывая огромный интерес к творчеству художников-грековцев, руководство Министерства обороны выступило с инициативой о создании постоянного выставочного павильона.

«Впервые открывается постояннодействующий выставочный павильон Студии Грекова. Мы давно к этому шли, и, я думаю, что основатель Студии был бы этому рад. Здесь удивительные картины, наполненные яркими образами, скульптуры и другие произведения наших замечательных художников и скульпторов. Они могут быть увидены, восприняты, потому что здесь хороший свет, хорошее пространство и, надеюсь, хорошая и нужная творческая атмосфера», — сказал на церемонии открытия выставки заместитель Министра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, в павильоне создана не только выставочная экспозиция, но и лектории, где дети, в том числе юнармейцы, будут обучаться лепке и рисованию.

«Я убежден, что этот павильон станет очередной точкой притяжения для всех желающих, для всех кому интересно искусство Студии Грекова, для всех, кому интересны Вооруженные Силы России», — добавил генерал-полковник Андрей Картаполов.

Одна часть выставки посвящена произведениям о Великой Отечественной войне и истории России. Ещё в одном зале представлены произведения о современной армии и локальных конфликтах, созданные художниками в командировках: на учениях, в войсковых частях и в «горячих точках» планеты. В центре зала — экспозиция, посвященная скульптурным произведениям грековцев.

В кинозале павильона будут демонстрироваться фильмы о студии и художниках разных поколений. Планируется, что для посетителей будут представлять мастер-классы художники и скульпторы студии.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице