26.12.2020 (14:53)
Инспекторы ВАИ ЦВО провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения в Кировской области
Инспекторы военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Кировской области.
Комплекс мероприятий был направлен на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими – владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.
Также был проведен дополнительный осмотр протектора колес, проверена исправность светового оборудования, рулевого управления, тормозной системы, а также наличие в автомобилях аптечки и огнетушителя.
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