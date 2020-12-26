26.12.2020 (14:53)

Инспекторы ВАИ ЦВО провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения в Кировской области

Инспекторы военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Кировской области.

Комплекс мероприятий был направлен на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими – владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Также был проведен дополнительный осмотр протектора колес, проверена исправность светового оборудования, рулевого управления, тормозной системы, а также наличие в автомобилях аптечки и огнетушителя.

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