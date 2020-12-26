26.12.2020 (14:47)

Сборная Северного флота стала победителем чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой

Сегодня в городе Мурманске прошло награждение сборной Северного флота, ставшей победителем чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2019-2020 гг.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой финальные игры чемпионата не были проведены, а победители были определены по количеству набранных очков в турнире.

Набрав 47 очков сборная Северного флота стала безусловным лидером чемпионата, второе место досталось хоккеистам команды «Мурман-КСШОР» города Мурманска, набравшей 27 очков, третье – хоккеистам города Апатиты Мурманской области из команды «КолАтом» набравшие 22 очка.

Нападающий сборной Северного флота Александр Величинский был признан лучшим бомбардиром чемпионата. Звание лучшего защитника досталось также игроку флотской сборной Никите Носикову.

В каждой команде чемпионата были определены лучшие игроки, в сборной Северного флота ими стали Максим Пужанский, Алексей Чернядьев и Антон Беспалов, которым вручены индивидуальные призы.

Церемонию награждения провели представители Федерации хоккея Мурманска и Мурманской области.

За время проведения чемпионата Мурманской области сезона 2019-2020 гг. североморцы провели 16 игр и во всех одержали победу, забив при этом 142 шайбы в ворота соперников.

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