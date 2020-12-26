26.12.2020 (14:44)

Специалисты ремонтного подразделения Балтийского флота подготовят танк ИС-3 к участию парадах Победы в Калининграде

Специалисты автомобильно-бронетанковой службы Балтийского флота готовят к съемке с постамента танк ИС-3, который в настоящее время находится в городе Краснознаменске. Планируется что место ИС-3 на постаменте займет легкий плавающий танк ПТ-76, который уже практически подготовлен для этого личным составом ремонтно-восстановительного подразделения Балтийского флота.

Проведение работ по съемке танка с постамента состоится 29 декабря в г. Краснознаменск. ИС-3 с помощью крана погрузят на транспортер и доставят в Калининград. Затем специалисты ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота установят в танк двигатель, и проведут необходимые работы по восстановлению множества механизмов и агрегатов, обеспечивающих ходовые возможности танка, осуществят техническое обслуживание и покраску танка.

После завершения комплекса мероприятий по восстановлению танка ИС-3, обучению механика-водителя, боевая машина займет почетное место в механизированной колонне Парада Победы в Великой Отечественной войне ежегодно проходящем в городе Калининграде.

По мнению специалистов, восстановление и приведение в рабочее состояние боевой машины середины сороковых годов может занять от нескольких месяцев до года.

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