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26.12.2020 (14:41)

В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошло учение по борьбе с условными диверсантами

В Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота проведено учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника.

С военнослужащими отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС) Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) Черноморского флота проведено плановое учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника с выполнением подводных спусков.

По замыслу учения, экипаж противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа «Грачонок» при помощи поисково-спасательного комплекса «Кальмар» обнаружил под водой неопознанную группу водолазов.

Роль условных диверсантов выполнили водолазные специалисты из состава отряда ПДСС.

Для выполнения задачи по поиску условных диверсантов и дальнейшему противодиверсионному обследованию акватории боевые пловцы в составе группы произвели спуск под воду с борта катера.

После обнаружения «диверсанты» были условно уничтожены с применением подводного стрелкового оружия, после чего боевые пловцы произвели осмотр района на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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