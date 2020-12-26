26.12.2020 (14:38)

В Копейске прошли Вторые Хохряковские чтения, посвященные дважды Герою Советского Союза танкисту Семёну Хохрякову

В Копейском политехническом колледже имени дважды Героя Советского Союза танкиста С.В. Хохрякова (Челябинская обл.) состоялись Вторые Хохряковские чтения в рамках патриотического слета «Доблесть веков», посвященные 105-летию со дня рождения легендарного комбата.

Учащиеся колледжа подготовили доклады о характере комбата и его победной тактике ведения боя. Были представлены сообщения, посвященные оценке Семёна Хохрякова его сослуживцами, историческому анализу эксклюзивной фотографии момента вручения второй Золотой звезды. В докладах молодых людей были прослежены судьбы земляков, отмеченных высшими наградами.

В условиях ограничений основная часть мероприятий была организована онлайн и объединила студентов и педагогов колледжа в Копейске, Пласте, представителей образовательных учреждений, организаций Копейского городского округа, Коелгинской средней школы Еткульского района Челябинской области, центра военного обучения Южно-Уральского государственного университета в Челябинске. В чтениях приняли участие представители и шефы гвардейской дважды Краснознаменной Витебско-Новгородской танковой дивизии.

Член Центрального штаба движения «Бессмертный полк России», председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области Елена Скорнякова подчеркнула важность сбережения исторической памяти и передала во все филиалы колледжа издание «Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир» с рассказами о Героях фронта и тыла — южноуральцах. Полковник запаса Юрий Мешков доложил о работе по присвоению центру военного обучения Южно-Уральского государственного университета имени Хохрякова и вступлении студентов крупнейшего вуза региона в «Хохряковское братство».

Директор колледжа Евгений Малиновский вручил почетные знаки имени Героя ряду активных участников работы по патриотическому воспитанию молодежи.

«Символично, что сегодня на чтениях представлены несколько поколений тех, кто созидал, защищал, восстанавливал наше Отечество. Важно сохранять память о тех, кто отдал свою жизнь за нас, достойно трудился. И сегодня пример служения показывают наши гвардейцы — ваши современники!», — подвел итоги чтений председатель Совета шефов воинских частей Игорь Михайлов.

В завершение чтений были возложены цветы к бюстам Семёна Хохрякова в здании колледжа и на мемориале.



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