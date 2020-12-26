26.12.2020 (14:33)

На Черноморском флоте прошло учение по организации экстренного приготовления кораблей к бою и походу

На кораблях Черноморского флота в пунктах базирования Севастополь и Новороссийск проведено специальное корабельное учение «Заступление корабля в боевое дежурство».

Цель учения – отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, ведении боя против средств воздушного нападения противника, а также проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство.

Учение прошло во всех корабельных соединениях флота.

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