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26.12.2020 (14:26)

Более 500 военнослужащих дальневосточного соединения дальней авиации заступит на боевое дежурство в новогоднюю ночь

В войсковых частях дальневосточного соединения дальней авиации в Амурской и Иркутской областях, в Якутии и на Чукотке на боевое дежурство в новогоднюю ночь заступит более 500 военнослужащих.

Для выполнения своего воинского долга в праздничные дни, что считается наиболее ответственным нарядом, нежели в будничные, отобраны наиболее подготовленные солдаты и сержанты, а также прапорщики и офицеры.

На дежурство выйдут оперативные силы подразделений противодействия терроризму, дежурные подразделения, пункты управления, а также личный состав командных пунктов частей, суточные наряды караульной и гарнизонной службы.

Военным предстоит дежурство на узлах связи. Возрастёт ответственность по охране и обороне парков боевых машин, стоянок авиационной техники, складов, арсеналов и площадок с авиационными средствами поражения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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