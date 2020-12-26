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26.12.2020 (14:18)

Торжественную клятву на верность Российской Федерации приняло более 200 новобранцев дальневосточного соединения дальней авиации

В войсковых частях дальневосточного соединения дальней авиации в Амурской и Иркутской областях, Якутии и на Чукотке молодые воины приняли Военную присягу.

В связи с пандемией COVID-19 ритуал в этот раз прошел при закрытых дверях воинских частей. Родители и близкие родственники новобранцев-дальневосточников заблаговременно были предупреждены о вынужденных мерах по предотвращения распространения пандемии.

Всего в мероприятии приняло участие около 200 военнослужащих, из них поступили на контрактную военную службу 35 граждан, в том числе 10 женщин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Присяга , Воздушно-космические силы (ВКС)
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