26.12.2020 (10:35)

Воспитанники детского подросткового центра Якутска пополнили ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»

В средней общеобразовательной школе имени Климакова города Якутска состоялось торжественное вступление воспитанников клуба «Городской патруль» в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

28 юных патриотов в торжественной обстановке поклялись хорошо учиться, заниматься спортом, укреплять юнармейское братство и быть готовым защищать Родину. После произнесенных слов клятвы юнармейцы получили удостоверения и значки.

Впереди ребят ждут много увлекательных мероприятий, конкурсов, соревнований, интересных проектов, которые способствуют развитию лидерских качеств и получению специальных знаний в области начальной военной подготовки.

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