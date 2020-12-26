26.12.2020 (09:45)

Военнослужащие подразделений военной полиции Южно-Сахалинского гарнизона отразили нападение условных диверсантов на военную комен-датуру

С военнослужащими подразделений военной полиции Южно-Сахалинского гарнизона Восточного военного округа (ВВО), состоялась тренировка по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на объекты военной комендатуры.

В ходе практической части тренировки военные полицейские были приведены в боевую готовность, после чего заняли наиболее выгодные позиции для ведения огня, используя при этом естественные укрытия и заблаговременно подготовленные огневые точки.

Во время ведения учебного боя военнослужащие отработали тактические действия по предотвращению незаконного проникновения условных террористов к местам хранения вооружения и военной техники. Кроме того, военные полицейские отработали порядок применения специальных средств во время задержания нарушителей.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были задействованы средства имитации: холостые патроны, дымовые шашки и взрывпакеты. В роли «диверсантов» выступили военнослужащие одной из воинских частей гарнизона.

Подобные тренировки проводятся регулярно и направлены на повышение защищенности военных объектов. Всего в мероприятии было задействовано около 30 военнослужащих военной полиции Южно-Сахалинского гарнизона ВВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице