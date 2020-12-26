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26.12.2020 (08:41)

В Доме офицеров Новосибирского открылась фотовыставка новогодних открыток времен Великой Отечественной войны

В фойе Дома офицеров Новосибирского гарнизона открылась фотовыставка фронтовых открыток «Новый год в период Великой отечественной войны».

На экспозиции представлены новогодние фронтовые открытки с 1941 по 1945 годы, на иллюстрации которых традиционная тематика сочетается с боевым духом солдат Красной Армии. Несмотря на тяжелые времена войны о праздновании Нового года не забывали даже на передовой. Солдаты и офицеры поздравляли символично друг друга с праздником и желали, чтобы Новый год им принес окончание войны и новых Побед. Служба тыла Красной Армии заботилась об отправке в войска большого количества открыток и конвертов, чтобы солдаты и офицеры могли прямо с фронта поздравить своих родных и близких с праздником.

Вместе с фронтовыми открытками на фотовыставке представлена история празднования Нового года в тылу и на фронте бойцов Красной Армии в 1941-1945 гг.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Музеи
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