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26.12.2020 (08:34)

Специалисты РЭБ ВВО начали усиленную подготовку к проведению конкурса «Электронный рубеж» в Республике Бурятия

В соединениях общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия, специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) готовятся к конкурсу «Электронный рубеж».

Программа конкурса предполагает проверку практических навыков и теоретических знаний участников по целому ряду дисциплин.

Конкурсанты состязаются в тактико-специальной, специальной, автомобильной, технической, огневой и физической подготовке, а также выполняют ряд заданий по военной топографии. 

Особенность проведения конкурса и состязаний заключается в использовании современных средств РЭБ, предназначенных для обнаружения источников радиоизлучения, определения местоположения, координаты объекта и радиоэлектронному подавлению всех видов радиосвязи, в том числе сотовой.

Состязания предусматривают прохождение военнослужащими специального маршрута с препятствиями. Так, специалисты РЭБ преодолевают условно зараженный участок местности в общевойсковом защитном комплекте, оказывают первую медицинскую помощь, эвакуируют  условно раненого, выполняют нормативы по огневой подготовке.

После чего военнослужащие на время развертывают комплексы РЭБ, определяют источники радиоэлектронного излучения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ
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