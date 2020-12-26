26.12.2020 (08:27)
Экипаж ракетного корабля «Дагестан» КФл успешно сдал курсовую задачу К-1 в пункте базирования
Экипаж ракетного корабля (РК) «Дагестан» Каспийской флотилии (КФл) завершил сдачу курсовой задачи К-1 в пункте базирования.
Выполнение задачи К-1 является важнейшим этапом в программе подготовки одиночного корабля и предполагает отработку его боевой и повседневной организации, приготовление к бою и походу в условиях базы. Выполнение данной задачи – своего рода получение допуска на дальнейшую подготовку корабля, но уже в море.
В ходе подготовки экипаж РК отрабатывал элементы ведения противовоздушной обороны, борьбы за живучесть, противодиверсионной обороны, а также действия личного состава в условиях зоны радиационного и химического заражения.
В ближайшее время «Дагестан» выйдет в море для сдачи контрольных упражнений и приступит к выполнению учебно-боевых задач по предназначению.