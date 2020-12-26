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26.12.2020 (08:27)

Экипаж ракетного корабля «Дагестан» КФл успешно сдал курсовую задачу К-1 в пункте базирования

Экипаж ракетного корабля (РК) «Дагестан» Каспийской флотилии (КФл) завершил сдачу курсовой задачи К-1 в пункте базирования.

Выполнение задачи К-1 является важнейшим этапом в программе подготовки одиночного корабля и предполагает отработку его боевой и повседневной организации, приготовление к бою и походу в условиях базы. Выполнение данной задачи – своего рода получение допуска на дальнейшую подготовку корабля, но уже в море.

В ходе подготовки экипаж РК отрабатывал элементы ведения противовоздушной обороны, борьбы за живучесть, противодиверсионной обороны, а также действия личного состава в условиях зоны радиационного и химического заражения.

В ближайшее время «Дагестан» выйдет в море для сдачи контрольных упражнений и приступит к выполнению учебно-боевых задач по предназначению.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия
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