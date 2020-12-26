26.12.2020 (08:22)

На Каспийской флотилии началась вакцинация военнослужащих от новой коронавирусной инфекции

В Дагестане проходит вакцинация военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл) против новой коронавирусной инфекции.

Вакцинацию военнослужащих флотилии от COVID-19 проводят медицинские специалисты поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО РФ» в Каспийске. Для проведения вакцинации назначено две прививочные бригады.

В первую очередь вакцину получили военные медицинские работники, которые принимают непосредственное участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Завершить вакцинацию военнослужащих первым компонентом планируется 30 декабря 2020 года.

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