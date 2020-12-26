26.12.2020 (08:20)
В 8-й общевойсковой армии ЮВО прошёл чемпионат по рукопашному бою
В 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) состоялся чемпионат по рукопашному бою среди соединений и воинских частей.
В соревновании приняли участие 88 военнослужащих ЮВО, из них 6 человек являлись мастерами спорта, 5 – кандидатами в мастера спорта, 12 участников – обладатели 1-го спортивного разряда. Конкурсанты боролись за призовые места в 7 весовых категориях.
Среди команд воинских подразделений призовые места распределились следующим образом: 1 место заняла команда танкового полка, 2 и 3 места завоевали команды мотострелковых частей.
Армейский рукопашный бой формирует у военнослужащего смелость, решительность, стойкий характер, психологическую уверенность, что важно в реальных боевых действиях.
Победители чемпионата в составе сборной команды от 8-й общевойсковой армии ЮВО будут бороться за первенство на чемпионате ЮВО армейскому рукопашному бою.