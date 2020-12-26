26.12.2020 (08:17)

Более 2 тыс. гранатометчиков ЮВО на Северном Кавказе и Закавказье завершили интенсивные занятия по огневой и тактической подготовке

Более 2 тыс. гранатометчиков 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье завершили интенсивные занятия по огневой и тактической подготовке.

Интенсивные занятия проходили на полигонах в Северной Осетии, Чечне, Дагестане и Южной Осетии. Уничтожение мишеней велось гранатами повышенной пробиваемостью ПГ-7ВЛ и выстрелами с взрывателем мгновенного действия ВОГ-17.

По итогам занятий гранатомётчики научились уничтожать живую силу и бронированную технику условного противника из гранатометов РПГ-7В и АГС-17. В рамках новой методики гранатометчики прошли входной, промежуточный и выходной контроль, по итогам которого были поставлены задачи на дальнейшую подготовку каждого военнослужащего в отдельности.

Также военнослужащие освоили навыки маскировки в условиях слабовыраженного рельефа местности и отсутствия естественных укрытий. Мишени, имитирующие танки и бронированную технику условного противника, были установлены под углом, наименее удобным для прямого попадания в уязвимые части боевых машин – места рассадки личного состава, укладки боеприпасов, моторного отсека и бака с горючим.

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