26.12.2020 (08:03)

Боевые расчеты ЗРК «Тор-М2» ЮВО уничтожили мишени имитирующие крылатую ракету на полигоне в Ростовской области

К Дню войсковой противовоздушной обороны (ПВО) боевые расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) провели тактико-специальное учение на полигоне в Ростовской области.

В ходе проверки боевой готовности зенитчики совершили марш в составе механизированной колонны в назначенный район.

Расчеты ЗРК «Тор-М2» выполнили нормативы по обнаружению, сопровождению различных воздушных целей, а также управлению огнем и ведению стрельбы с выполнением электронных пусков управляемыми ракетами на дальности до 15 км по целям со сменой позиции. Экипаж мог отслеживать до 4 целей одновременно и наблюдать поражение целей в режиме реального времени.

Всего к практическим мероприятиям привлекалось более 100 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

26 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День войсковой ПВО. В этот день 105 лет назад в соответствии с приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего от 13 (26) декабря 1915 г. № 368 началось формирование отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушным целям.

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