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26.12.2020 (07:52)

Расчеты ЗРК БУК-М1 ВВО в Приморском крае получили поздравления от командования общевойсковой армии с профессиональным праздником

Расчеты ЗРК «БУК-М1» соединения противовоздушной обороны со 105-й годовщиной войсковой ПВО поздравило командование общевойскового объединения ВВО, при отработке учебных задач в Приморском крае.

С поздравительной речью к расчетам обратился начальник войск ПВО объединения полковник Михаил Тихонов: «…по итогам 2020-го года бригада заняла первое место в Восточном военном округе среди соединений ПВО округа. Какой бы мощью и боевыми возможностями не обладало современное вооружение войсковой ПВО, применять его с высокой эффективностью могут только настоящие профессионалы…».

Воинские части и подразделения противовоздушной обороны армии постоянно оснащается новейшими высокоэффективными зенитными ракетными системами и комплексами, а также новыми переносными ЗРК. Они отличаются от своих предшественников высокой помехозащищенностью и многоканальностью. 

Также, со специалистами соединения ПВО армии регулярно проводятся отдельные командно – штабные и тактические учения с боевой стрельбой. Они проводятся в составе или с постоянным взаимодействием с различными группировками войск, а также с  тщательной отработкой сложнейших организационных вопросов.

Соединение ПВО общевойсковой армии предназначено для ведения разведки и отражения ударов средств воздушного нападения противника, защиты группировок войск и объектов от ударов с воздуха во всех видах боевых действий, при осуществлении перегруппировок и расположения на месте.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ
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