26.12.2020 (07:47)

Новейший минно-тральный корабль «Яков Баляев» вошел в состав Тихоокеанского флота

Церемония прошла на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной в центре столицы Приморья.

После подписания акта о приеме корабля от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага, на основании приказа Главнокомандующего ВМФ, корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота.

В митинге, посвященном этому событию, принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители завода, где создавался корабль, администрации Приморского края, ветераны Военно-Морского Флота.

Выступая на митинге адмирал Сергей Авакянц отметил что это уже второй корабль, принятый в состав флота за последние два дня. Также он поздравил личный состав соединения надводных кораблей ТОФ с приёмом нового корабля и пожелал экипажу успехов в службе.

Справочно:

Новейший минно-тральный корабль «Яков Баляев» построен на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ). Прошёл по Северному морскому пути из Санкт-Петербурга во Владивосток, где завершил государственные испытания.

Корабль данного проекта первый на Тихоокеанском флоте, планируется что на флоте будет три таких корабля.

Тральщик «Яков Баляев», является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.

Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Водоизмещение - 890 т, длина - 62 м, ширина - 10 м. Скорость полного хода - 16 узлов, экипаж - 44 человека.

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