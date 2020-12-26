26.12.2020 (05:00)

С санитарными инструкторами наблюдательных постов проведены занятия по медицинской подготовке



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player С санитарными инструкторами наблюдательных постов проведены занятия по медицинской подготовке

В рамках занятий по боевой подготовке с личным составом миротворческого контингента на базе медицинского отряда специального назначения прошли занятия по медицинской подготовке.

Около 30 санитарных инструкторов наблюдательных постов на практике отработали способы остановки различных кровотечений, наложения повязок, жгутов и шин при ранениях и переломах, а также порядок оказания экстренной реанимационной помощи.

В ходе занятий военнослужащим были продемонстрированы действия по погрузке и выгрузке раненых с использованием подручных средств и подвесных систем для эвакуации пострадавших из военной техники и труднодоступных участков местности.

Занятия по боевой подготовке с миротворческим контингентом проводятся регулярно и направлены на постоянное повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих, совершенствование полученных навыков, а также поддержание установленных требований боеспособности подразделений.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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