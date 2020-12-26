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26.12.2020 (00:00)

День войсковой ПВО отмечается в Вооруженных Силах Российской Федерации

Сегодня подразделения войсковой противовоздушной обороны отмечают 105-ю годовщину со дня образования.

Воинские формирования войсковой ПВО предназначены для прикрытия группировок войск и объектов войскового тыла, важных объектов инфраструктуры государства.

В течение 2020 учебного года на полигонах Капустин Яр, Ейский, Ашулук и Телемба проведено 97 тактических учений с боевой стрельбой с соединениями, воинскими частями и подразделениями войсковой ПВО.

Основные усилия в ходе учений были сосредоточены на выполнении практических огневых задач, в ходе которых израсходовано свыше 500 зенитных управляемых ракет и десятки тысяч боеприпасов к зенитной артиллерии, а для создания мишенной обстановки – свыше 600 мишеней, имитирующих всю линейку средств воздушного нападения, включая беспилотные летательные аппараты, оперативно-тактические и крылатые ракеты.

На СКШУ «Кавказ-2020» группировкой войск ПВО Южного военного округа установлен комплексный рекорд плотности огня по уничтожению воздушного противника за единицу времени. В ходе основного розыгрыша в течение 15 минут были уничтожены 62 воздушные цели различных типов, при этом израсходовано 50 зенитных управляемых ракет и более 7000 боеприпасов.

По итогам проверок подразделений войсковой ПВО 42 воинских формирования подтвердили почётное звание «ударные».

В ходе боевой подготовки особое внимание уделяется обучению командиров войсковой ПВО организации противодействия всем типам воздушных целей, в т.ч. БпЛА,  крылатым и баллистическим ракетам, совершенствованию способов их обнаружения и уничтожения.

В войсках войсковой ПВО стоят на вооружение современные зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, «Бук-МЗ», «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», радиолокационные станции «Ниобий-СВ», комплекты средств автоматизации «Поляна-Д4М1», «Барнаул-Т» и другие образцы вооружения.

Подготовка специалистов войсковой ПВО проходит в Военной академии войсковой ВПО имени маршала Советского Союза А.М. Василевского (г. Смоленск) и Учебных центрах боевого применения дислоцированных в г. Ейске, Оренбурге и полигоне «Капустин-Яр».

Справочно:

Началом формирования подразделений войсковой ПВО послужил приказ начальника штаба Верховного Главнокомандующего от 26 декабря 1915 года № 368, которым было объявлено о формировании отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушному флоту.

Согласно приказу Министра обороны Российской Федерации от 9 февраля 2007 года № 50, датой создания войсковой противовоздушной обороны считается 26 декабря.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Юбилеи
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