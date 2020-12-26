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26.12.2020 (05:00)

Военные медики завершают установку медицинского оборудования в полевых госпиталях Минобороны в Крыму

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Военнослужащие Южного военного округа и Черноморского флота завершают установку медицинского оборудования и приступают к пуско-наладочным работам в мобильных госпиталях, развернутых в городах Ялта и Симферополь Республики Крым. Ближайшее время военные специалисты начнут принимать первых пациентов.

Накануне личный состав медицинских отрядов специального назначения Южного военного округа и Черноморского флота в кротчайшие сроки были переброшены из Ростова-на-Дону и Севастополя для оказания помощи населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Каждый мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек и представляет собой медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе будут развернуты приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь будет оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу разворачиваются два мобильных госпиталя Минобороны России в целях оказания медицинской помощи жителям полуострова Крым.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19
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