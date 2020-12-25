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25.12.2020 (23:00)

В Псковском соединении ВДВ прошел чемпионат по самбо

В рамках спартакиады в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ прошел чемпионат по самбо.

В соревнованиях приняли участие свыше 40 сильнейших спортсменов из всех подразделений и воинских частей дивизии, в 8 весовых категориях.

Всего спортсмены провели порядка 50 схваток.

Спартакиада соединения по различным видам спорта, в том числе по шести различным единоборствам, проводится ежегодно.

Победители спартакиады войдут в сборную соединения, которая представит дивизию на соревнованиях Воздушно-десантных войск.

Борьба самбо, наряду с армейским рукопашным боем, является у десантников одним из самых популярных видов единоборств.

По итогам чемпионата все призовые места в своих весовых категориях заняли гвардейцы из десантно-штурмовых подразделений, дислоцированных в Пскове.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт
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