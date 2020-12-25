25.12.2020 (23:00)
В Псковском соединении ВДВ прошел чемпионат по самбо
В рамках спартакиады в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ прошел чемпионат по самбо.
В соревнованиях приняли участие свыше 40 сильнейших спортсменов из всех подразделений и воинских частей дивизии, в 8 весовых категориях.
Всего спортсмены провели порядка 50 схваток.
Спартакиада соединения по различным видам спорта, в том числе по шести различным единоборствам, проводится ежегодно.
Победители спартакиады войдут в сборную соединения, которая представит дивизию на соревнованиях Воздушно-десантных войск.
Борьба самбо, наряду с армейским рукопашным боем, является у десантников одним из самых популярных видов единоборств.
По итогам чемпионата все призовые места в своих весовых категориях заняли гвардейцы из десантно-штурмовых подразделений, дислоцированных в Пскове.