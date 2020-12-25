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25.12.2020 (21:55)

В 2021 году РВСН ракетчики проведут и примут участие в более 20 конкурсах профессионального мастерства

Более 20 конкурсов, охватывающих различные аспекты боевой подготовки, будут проведены в РВСН в 2021 году. Все состязания направлены на стимулирование заинтересованности офицеров в углублении своего военно-теоретического уровня и в совершенствовании практических навыков в управлении подразделениями, умелом владении вооружением и техникой.

Наряду с традиционными состязаниями на лучший ракетный полк по организации боевого дежурства, ракетный дивизион ПГРК, командный пункт соединения, ракетного полка, а также соревнования по полевой выучке офицеров, в РВСН спланировано и проведение принципиально новых конкурсов боевой подготовки, которые охватят всех специалистов, определяющих боевую готовность частей и подразделений.

Основной упор в этих конкурсах, помимо теоретической подготовки, сделан на практические занятия, в ходе которых участники состязаний продемонстрируют свои умения и навыки в процессе выполнения основных задач по несению боевого дежурства, отработке вводных и нормативов.

Кроме того, программы конкурсов предусматривают проверку практических навыков и теоретических знаний участников по целому ряду дисциплин: огневой, физической, технической, специальной подготовке, вождение боевых машин, комплексных занятий по тактической подготовке на учебных местах с выполнением практических задач.

Большинство конкурсов, проводимых в войсках и военно-учебных заведениях РВСН, носят многоцелевой характер и предназначаются для боевого слаживания войск, совершенствования боевой выучки офицеров и подразделений РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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