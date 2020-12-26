26.12.2020 (05:31)

Расчеты комплекса «Бук-М3» общевойсковой армии ЗВО заступили на первое боевое дежурство в Курской области

Расчеты комплекса противовоздушно обороны «Бук-М3» общевойсковой армии Западного военного округа заступили на первое боевое дежурство в Курской области.

В преддверии 105 годовщины образования войсковой противовоздушной обороны расчеты комплексов провели специальное учение на полигоне Постоялые дворы по прикрытию наземной группировки мотострелков, танкистов, артиллеристов и инженеров от массированного ракетного удара «противника.

По легенде учений радары дежурной смены боевого расчета зенитно-ракетного комплекса обнаружили самолеты противника на курсе к базе временного размещения общевойсковой армии - цели были своевременно захвачены и уничтожены. Зенитчики выполнили учебно-боевую задачу без предварительной подготовки новой позиции, а радиоэлектронные средства на максимально возможной дальности захватили самолеты и крылатые ракеты. Также зенитчики отработали задачи охраны и обороны комплекса на марше при смене позиций и преодоление зараженного участка местности.

Комплекс «Бук-М3» продолжает линейку ЗРК «Бук-М2». РЛС комплекса позволяет обнаружить цели на высотах от 10 м и поразить их на дальностях до 70 км и высотах до 35 км.

Всего к учению было привлечено свыше 500 военнослужащих и более 60 единиц вооружения и военной техники, в том числе и самолеты Су-30СМ в роли противника.

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