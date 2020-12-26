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26.12.2020 (05:30)

В Подмосковье расчеты ЗРК Тор-М2 уничтожили ударные беспилотники в преддверии своего профессионального праздника

В Московской области военнослужащие зенитно-ракетного полка Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели электронные пуски на полигоне «Головеньки». В ходе пусков были отработаны вопросы поражения ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника при воздушной атаке на оборонительные позиции соединения.

Перед началом пусков экипажи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Тор-М2 совершили 50 километровый марш. В ходе марша военнослужащие отразили атаку диверсантов условного противника плотным огнем из стрелкового оружия.

Развернувшись на огневом рубеже военнослужащие зенитно-ракетного полка произвели электронные пуски по обнаруженным БПЛА условного противника. Также вовремя занятия была произведена отработка заряжания зенитно-ракетных комплексов с помощью пуско-заряжающих установок.

В учении приняло участие свыше 300 военнослужащих, и порядка 70 единиц вооружения, военной и специальной техники. Электронные пуски проводились по имитациям БПЛА, находящихся на высоте от 1 до 3 километров. Учение зенитно-ракетного полка прошло в преддверии профессионального праздника, Дня войсковой ПВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ
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