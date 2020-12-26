26.12.2020 (05:30)
В Подмосковье расчеты ЗРК Тор-М2 уничтожили ударные беспилотники в преддверии своего профессионального праздника
В Московской области военнослужащие зенитно-ракетного полка Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели электронные пуски на полигоне «Головеньки». В ходе пусков были отработаны вопросы поражения ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника при воздушной атаке на оборонительные позиции соединения.
Перед началом пусков экипажи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Тор-М2 совершили 50 километровый марш. В ходе марша военнослужащие отразили атаку диверсантов условного противника плотным огнем из стрелкового оружия.
Развернувшись на огневом рубеже военнослужащие зенитно-ракетного полка произвели электронные пуски по обнаруженным БПЛА условного противника. Также вовремя занятия была произведена отработка заряжания зенитно-ракетных комплексов с помощью пуско-заряжающих установок.
В учении приняло участие свыше 300 военнослужащих, и порядка 70 единиц вооружения, военной и специальной техники. Электронные пуски проводились по имитациям БПЛА, находящихся на высоте от 1 до 3 километров. Учение зенитно-ракетного полка прошло в преддверии профессионального праздника, Дня войсковой ПВО.