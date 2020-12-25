25.12.2020 (21:44)

В Подмосковье мотострелковые подразделения ЗВО шквальным огнем уничтожили условного противника в ходе ночных стрельб из БМП – 2

В Московской области на полигоне «Головеньки» мотострелковые подразделения Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа уничтожили условного противника в ходе ночных стрельб из боевых машин пехоты БМП – 2.

В рамках повышения уровня мастерства владения техникой экипажи машин провели боевые ночные стрельбы на расстоянии от 400 до 1200 метров по мишеням обозначающим живую силу и легкобронированную технику условного противника. Данные условия требуют от экипажа повышенной концентрации внимания, высоких навыков владения техникой, а также сплоченности экипажей.

В стрельбах приняло участие более 400 военнослужащих и более 80 единиц вооружения и военной техники.

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