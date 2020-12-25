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25.12.2020 (22:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье сдали контрольные занятия

Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки.

Всего около 600 военнослужащих сдали контрольные занятия, в ходе которых оценили уровень их боевой подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению.

Личный состав ОГРВ ПРРМ сдал нормативы по таким предметам боевой подготовки как огневая, тактическая, физическая, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, вождению боевых машин и другим. Особое внимание при сдаче контрольных занятий уделили вновь прибывшим военнослужащим на контрактной основе.

Данные контрольные занятия являются первой проверкой профессиональных навыков военнослужащих ОГРВ ПРРМ в учебном году и завершают этап одиночной подготовки. Контрольные занятия в ОГРВ ПРРМ проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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