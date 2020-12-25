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25.12.2020 (21:37)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели лекцию для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели лекцию для юнармейцев, посвященную дню воинской славы.

Лекцию, которая была посвящена дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова, провели в гарнизонном офицерском клубе.

В ходе лекции военнослужащие рассказали юнармейцам о военной жизни генералиссимуса, о его походах и важнейших победах. Одним из важнейших сражений стал штурм крепости Измаил. Покорение Измаила имело большое политическое значение. Оно повлияло на дальнейший ход войны и на заключение Ясского мира между Россией и Турцией, который подтвердил присоединение Крыма к России и установил русско-турецкую границу по реке Днестр.

Командование ОГРВ ПРРМ на регулярной основе организовывает для юнармейцев культурно-досуговые мероприятия с целью военно-патриотического воспитания.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Юнармия , Западный военный округ
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