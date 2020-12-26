26.12.2020 (00:00)

Главнокомандующий ВМФ России: Центр судоремонта «Звёздочка» вывел из эллинга многоцелевую атомную подводную лодку «Леопард»

«В Северодвинске Центр судоремонта «Звездочка» завершил стапельный этап ремонта и модернизации атомной подводной лодки «Леопард» проекта 971. Подводная лодка выведена из главного эллинга верфи для завершения работ у пирса предприятия. Об успешном проведении операции по выводу АПЛ «Леопард» из эллинга я получил соответствующий доклад», - сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

«Атомная подводная лодка «Леопард» стала первым кораблём третьего поколения, средний ремонт и глубокая модернизация которого проводится на верфи Северодвинского центра судоремонта «Звёздочка» в рамках реализации программы по поддержанию на требуемом уровне боеготовности группировки многоцелевых атомных подводных лодок Военно-Морского Флота», - сказал Адмирал Николай Евменов.

«К моменту вывода из эллинга силами «Звёздочки» и контрагентов, проведена замена радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС. В рамках модернизации предусмотрено расширение применяемых образцов ракетно-торпедного вооружения, уменьшение акустической заметности корабля, улучшение условий обитаемости для экипажа, характеристик эксплуатационной надёжности подводной лодки. Завершение работ по ремонту и модернизации будет проводиться на плаву у стенки достроечной набережной предприятия», - подчеркнул Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Леопард» (проектант АО СПМБМ «Малахит») была заложена на стапеле АО ПО «Северное машиностроительное предприятие» 26 октября 1988 года, спущена на воду 28 июня и 30 декабря 1992 года вступила в строй. В ремонте АПЛ «Леопард» приняли участие СПМБМ «Малахит», Концерн «НПО «Аврора», СПО «Арктика», «Концерн «Гранит-Электрон», НИПТБ «Онега», «Концерн «Океанприбор», «ОКБМ Африкантов», Концерн «Моринсис-Агат» и другие.

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