25.12.2020 (20:12)

Истребители Балтийского флота провели учебный бой с самолетами условного противника в небе над Калининградской областью

В рамках плановых полетов летчики истребители Су-27 провели тренировку, в ходе которой отработали элементы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиационных средств поражения.

По замыслу тренировки самолеты условного противника нарушили условную Государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам.

С получением сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, затем в ходе воздушного боя уничтожили их.

В рамках тренировки экипажи отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету, выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям.

На тренировку было привлечено 10 экипажей истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота.

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