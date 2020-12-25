25.12.2020 (19:54)

Новогодние плакаты времен Великой отечественной войны представлены в музейном комплексе «Дорога памяти»

Всех граждан Советского Союза, во все времена объединял «Новый год». Важным событием он оставался и во время Великой Отечественной войны. Его отмечали на фронте, в тылу, в эвакуации, на оккупированных землях.

С первых дней войны на улицах советских городов появились агитационные плакаты. Они призывали народ выступить на защиту своей страны. Создавались и Новогодние плакаты. По ним можно проследить всю историю войны. Заканчивается 1941 год. В декабре Красная Армия перешла в контрнаступление под Москвой, проведя при этом ряд успешных наступательных операций и отбросив врага от столицы.

На первом новогоднем плакате 1941 год передает эстафету удачных военных наступлений 1942 году.

В начале войны встречались плакаты «За спиной Москва», отражавшие тяжелую обстановку того времени. На новогодних плакатах часто изображалась военная техника – популярный у художников танк Т-34.

В конце 1942 года битва под Сталинградом окончательно изменила ситуацию в пользу советских войск. Война повернула на запад. Массовое изгнание врага с советской территории стало реальностью.

Ключевые сражения 1943 года - Курская битва и форсирование Днепра. После поражения под Курском Вермахт больше не проводил крупных наступательных операций на восточном фронте. Стратегическая инициатива полностью перешла к Красной Армии.

Здесь художник Михаил Гордон изобразил по-зимнему одетого, в каске и с автоматом бойца Красной Армии устремлённого в атаку и увлекающего за собой других солдат. Усиливает воздействие плаката стихотворные строки Бориса Тимофеева: «Врага с пути сметающий, К победе приведет великий, наступающий народной славы год!».

Успехи Красной Армии в 1944 году говорил о скором победоносном для СССР завершении войны.

На плакате художника Михаила Гордона улыбается красноармеец с ППШ в руках. Его встречают ликующие жители освобожденных городов и сел. Приближается встреча с родными, с семьей. Эффект от воздействия плаката усиливает текст: «С Новым годом! С грядущей победой».

В 1944 году произошло открытие Второго фронта в Западной Европе – фронта вооруженной борьбы США и Великобритании, а так же войск ряда стран-союзниц в борьбе против нацистской Германии. На новогодней елке развешаны флаги стран союзников и символика разных родов войск Советской армии.

Новогодние плакаты часто критиковали за чрезмерную жестокость сюжетов, но по воспоминаниям самих участников войны, ненависть к врагу была тем подспорьем, без которого нельзя было бы выстоять под натиском врага.

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