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25.12.2020 (19:29)

Около 30 школьников прошли программу «Юный десантник» в ходе сборов во Владимирской области

Около 30 школьников прошли программу «Юный десантник» в ходе предновогодних сборов на базе учебного центра Западного военного округа во Владимирской области.

Юноши и девушки – воспитанники общеобразовательных учреждений изучили курс общевойсковой подготовки, включающую в себя РХБ защиту, строевую, тактическую, физическую. Особое внимание было уделено оказанию первой помощи при травмах, обморожении и ожогах в преддверии новогодних праздников.

В завершении сборов для школьников была организована новогодняя программа, на которой юные десантники получили сладкие подарки, а также грамоты и наградные листы за успешное прохождение всех этапов подготовки.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Социальное развитие
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