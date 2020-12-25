25.12.2020 (19:24)

Танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2 станут основной военной техникой для обучения экипажей в новом учебным центре танковых войск ЗВО

Тяжелая бронетехника начала поступать на вооружение нового учебного центра Западного военного округа в Нижегородской области будет.

Новые танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2 войдут в боевой состав уникального учебного центра танковых войск, который будет развернут в 2021 году.

Отдельный учебный центр будет создан для переподготовки танковых экипажей в условиях накопленного современного опыта учебно-боевой подготовки округа, опыта ведения локальных конфликтов, а также новейшей программы обучения танковых экипажей для выступления на международных соревнованиях АрМИ «Танковый биатлон».

Подготовка экипажей будет включать в себя теоретические и практические занятия на новой тренажерной базе, отработку новых комплексных упражнений стрельб на полигоне.

Всего в составе первой партии тяжелой бронетехники в парки новой воинской части поступило 5 танков и боевых машин пехоты.

Запуск нового учебного центра планируется провести в 2021 году и позволит создать новый подход к переобучению танкистов в составе экипажей и танковых взводов.

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