25.12.2020 (19:24)
Танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2 станут основной военной техникой для обучения экипажей в новом учебным центре танковых войск ЗВО
Тяжелая бронетехника начала поступать на вооружение нового учебного центра Западного военного округа в Нижегородской области будет.
Новые танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2 войдут в боевой состав уникального учебного центра танковых войск, который будет развернут в 2021 году.
Отдельный учебный центр будет создан для переподготовки танковых экипажей в условиях накопленного современного опыта учебно-боевой подготовки округа, опыта ведения локальных конфликтов, а также новейшей программы обучения танковых экипажей для выступления на международных соревнованиях АрМИ «Танковый биатлон».
Подготовка экипажей будет включать в себя теоретические и практические занятия на новой тренажерной базе, отработку новых комплексных упражнений стрельб на полигоне.
Всего в составе первой партии тяжелой бронетехники в парки новой воинской части поступило 5 танков и боевых машин пехоты.
Запуск нового учебного центра планируется провести в 2021 году и позволит создать новый подход к переобучению танкистов в составе экипажей и танковых взводов.