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25.12.2020 (19:09)

В Омском филиале военной академии МТО прошёл творческий конкурс по немецкому языку

В Омском филиале военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева прошёл творческий конкурс по немецкому языку на тему: «Das Leben des Kursanten».

Основной целью конкурса являлось воспитание патриотических качеств курсантов посредством самореализации в написании письма на немецком языке своему другу о курсантской жизни в академии.

В конкурсе принимали участие первокурсники, изучающие немецкий язык. Каждая из представленных работ отличалась своей уникальностью и нестандартным подходом. Все участники творчески подошли к выполнению данного задания.

После проверки полученных работ первое место завоевал прапорщик Ярмет Гафизов, второе — разделили курсант Жаслан Сагалбаев и прапорщик Александр Савкин. На третьем месте оказались сразу два участника конкурса — это прапорщики Евгений Гуров и Семён Баранов.

Участие в творческом конкурсе по иностранному языку явилось мотивацией к изучению немецкого языка. Курсанты продолжают традиции Российской армии, о чем они с удовольствием рассказали в своих письмах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
МТО
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