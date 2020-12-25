25.12.2020 (18:30)

В Санкт-Петербурге прошел товарищеский матч по хоккею между командами Главного командования ВМФ и Правительства города

В Санкт-Петербурге состоялся заключительный в серии из четырёх товарищеских матчей по хоккею между командой «Девятый вал» Главного командования Военно-Морского Флота и командой Правительства Санкт-Петербурга «Смольный».

В составе команды «Девятый вал» на лёд вышло два адмирала — главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов (капитан команды) и заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин. Также в команду вошли старшие офицеры управлений, отделов и служб Главного командования ВМФ.

В хоккейную дружину команды «Смольный» входили заместитель председателя Правительства Ленобласти Михаил Москвин, председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов, директор Дирекции по управлению спортивными сооружениями Санкт-Петербурга Игорь Васильев, а также другие руководители, их заместители и советники комитетов и служб Правительства Санкт-Петербурга. Возглавил команду вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

Матч проходил в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к недопущению распространения коронавирусной инфекции, и без участия зрителей.

Встреча получилась зрелищной и прошла в тёплой дружественной обстановке.

Серия товарищеских матчей сезона 2020 закончилась с равным счётом — 2:2.

По окончании матча капитаны команд договорились о дальнейших товарищеских встречах, посвящённых знаменательным событиям и датам в истории Военно-Морского Флота, Санкт-Петербурга и России.

«Хоккей давно является самым популярным видом спорта в ВМФ, он соответствует характеру военных моряков, требующему от них постоянной выносливости и упорства в достижении целей», – отметил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

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