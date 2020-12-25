25.12.2020 (17:00)

Главнокомандующий ВМФ России совершил рабочую поездку в Калининград

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов вместе с группой адмиралов и офицеров Главного командования ВМФ совершил рабочую поездку в Калининград.

В ходе рабочей поездки адмирал Николай Евменов провел совещание в штабе Балтийского флота, где заслушал доклад командующего БФ адмирала Александра Носатова по итогам организации подготовки сил и боевой учебы балтийцами в 2020 году и поставил задачи по развертыванию плановых мероприятий боевой подготовки в 2021 году.

На рабочем совещании в штабе Балтийского флота главком ВМФ России отметил, что «Балтийский флот и впредь будет выполнять важнейшую роль в обеспечении безопасности на Северо-Западном направлении, участвуя в мероприятиях межфлотского и межвидового масштаба».

«Оснащение Балтийского флота новыми кораблями будет продолжаться в соответствии с утвержденными планами. На должном уровне будет осуществляться сервисное обслуживание и кораблей, уже стоящих на вооружении Балтийского флота. Балтийцы будут и далее выполнять ответственные задачи по обеспечению испытаний кораблей, строящихся на предприятиях Северо-Запада России», — подчеркнул адмирал Николай Евменов.

Одним из пунктов программы рабочей поездки главкома ВМФ России на Балтийский флот стало участие 23 декабря в церемонии приема в состав ВМФ большого десантного корабля «Петр Моргунов» на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Адмирал Николай Евменов на церемонии приема корабля в состав отметил, что «новейший большой десантный корабль «Петр Моргунов» является еще более совершенным по сравнению со своим предшественником — большим десантным кораблем «Иван Грен» — по целому ряду характеристик. Мы идем в ногу со временем и научно-техническим прогрессом. Каждый последующий корабль этого проекта, а в настоящее время еще два корабля строятся на стапелях завода «Янтарь», будет воплощать в себя новые инновационные решения. Прием в состав БДК «Петр Моргунов» еще раз свидетельствует о том, что у нас успешно развернуто строительство кораблей крупного водоизмещения океанской зоны и идет процесс оснащения этими кораблями Военно-Морского Флота. По сути дела, строительство больших десантных кораблей проекта 11711 позволяет говорить об ощутимом повышении возможностей десантно-высадочных средств ВМФ».

«Большой десантный корабль «Петр Моргунов» существенно усилит надводную составляющую Северного флота и эффективность выполнения поставленных задач. Это особенно важно в связи с получением Северным флотом нового статуса. Экипаж на высоком уровне профессионализма обеспечил все этапы испытаний своего корабля и готов к выполнению своих обязанностей в составе флота», — подчеркнул адмирал Николай Евменов.

«Планируется, что большой десантный корабль «Петр Моргунов» в ближайшее время в наступающем 2021 году совершит переход к месту постоянного базирования —на Северный флот. Перед экипажем корабля поставлена задача подготовиться к межфлотскому переходу.

Также главком ВМФ в рамках плановой работы на Балтийском флоте посетил филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, где проверил вопросы обустройства этого учебного заведения, состояние материальной базы, работу руководящего состава училища по организации образовательного процесса воспитанников.

Адмирал Николай Евменов заслушал доклад начальника филиала НВМУ контр-адмирала Сергея Гришина о результатах деятельности учебного заведения в 2020 году, а также о ходе и темпах возведения объектов филиала второй очереди.

Как доложил Главкому ВМФ начальник филиала, в текущем году к обучению в училище по результатам успешной сдачи вступительных экзаменов, которые были проведены в дистанционной форме, приступили более 230 человек. При этом в филиале проходят обучение воспитанники из 48 регионов России. Учебный процесс в училище ведется с 1 сентября текущего года и организован в соответствии с уровнем основного общего образования, цели и задачи которого определены требованиям Федерального государственного общеобразовательного стандарта.

В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся занятия с воспитанниками училища проводятся с использованием дистанционных технологий. Для обеспечения дистанционного обучения введены в эксплуатацию более 240 компьютеров и 55 интерактивных дисплеев.

Также контр-адмирал Сергей Гришин отметил, что несмотря на непродолжительный период образовательной деятельности воспитанники в период с сентября по декабрь 2020 года успели принять участие и занять призовые места более чем в 400 конкурсах, конференциях, интеллектуальных играх различного уровня, а также во Всероссийской олимпиаде школьников.

После доклада главком ВМФ адмирал Николай Евменов осмотрел учебно-материальную базу училища, посетил кабинет автодела, классы акваробототехники и авиасудомоделирования, рекреацию, где представлены учебные наглядные модели кораблей и подводных лодок, находящихся в боевом составе ВМФ, кабинет военно-морской подготовки, интерактивную многофункциональную студию, тренажерный кабинет морской практики и такелажной подготовки, лазерный тир, медицинский пункт, а также места проживания нахимовцев, закрытый спортивный комплекс, шахматный клуб и актовый зал.

Ознакомившись с инфраструктурой филиала и дав положительную оценку организации повседневной деятельности учебного заведения, адмирал Николай Евменов отметил высокий уровень технического оснащения училища, позволяющий воспитанникам получать знания и навыки в ходе образовательного процесса, и пожелал руководству и персоналу Калининградского филиала Нахимовского ВМУ успехов в деле воспитания будущих защитников Отечества.

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