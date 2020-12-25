25.12.2020 (16:35)

Расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС российской военной базы в Таджикистане отразили воздушный удар условного противника

Расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС российской военной базы в Таджикистане в ходе учения отразили групповые удары авиации и ракетного оружия условного противника.

По замыслу учения, дежурная смена обнаружила и взяла на сопровождение групповую цель. Идентифицировав объекты условного противника, командованием было принято решение на их уничтожение.

Противником для российских С-300ПС выступили смоделированные электронные воздушные цели, имитирующие современные образцы баллистических, аэродинамических низковысотных и высокоманевренных средств поражения, а также крылатые ракеты.

Также российские военнослужащие отработали нормативы по переводу техники из боевого положения в походное и из походного в боевое.

Дивизион C-300ПС заступил на опытно-боевое дежурство по прикрытию объектов российской военной базы в Таджикистане от средств воздушно-космического нападения 1 декабря 2019 года.

В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники, включающие командный пункт, пусковые установки, радиолокатор подсветки и наведения, а также машины обеспечения.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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