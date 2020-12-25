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25.12.2020 (16:09)

Налет беспилотной авиации российской военной базы в Таджикистане в 2020 году увеличен вдвое

Беспилотная авиация российской военной базы в Таджикистане в ходе занятий по боевой подготовке и учений в 2020 году вдвое увеличила время налета по сравнению с прошлым годом.

Общая продолжительность нахождения в небе составила порядка 700 часов, в ходе которых летательные аппараты преодолели свыше 10 тыс. километров.

Комплексы БЛА «Орлан-10», «Элерон-3», «Застава», «Гранат-4», «Леер-3, «Тахион» активно применялись на маршах при сопровождении автомобильных и бронетанковых колонн. В ходе проведения тактических, специальных, командно-штабных учений и выполнения боевых стрельб расчеты беспилотников действовали в интересах разведывательных подразделений, вели оценку эффективности поражения целей, корректирование огня мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

Беспилотная авиация, стоящая на вооружении российского соединения, использовалась как днем, так и ночью. Комплексы оснащены современными инфракрасными фото- и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение замаскированных объектов и в темное время суток.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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