25.12.2020 (15:36)

Более 2 тыс. военнослужащих ЦВО приняли участие в комплексных тренировках по антитеррору в Сибири

Военнослужащие подразделений антитеррора соединений и воинских частей 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири, приняли участие в комплексных тренировках по противодействию терроризму.

В ходе тренировок группы антитеррора отбили атаки условных незаконных вооруженных формирований на военные объекты и произвели захват боевиков. Военнослужащими также были выполнены мероприятия по оповещению личного состава, отработаны задачи по обнаружению подозрительных предметов и взрывчатых веществ на территории соединений и воинских частей, организовано взаимодействие с внештатными пожарными командами по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, произведена эвакуация условно раненых военнослужащих из зон поражения.

В мероприятиях принимало участие более 2 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники. В ходе тренировок использовались средства имитации: дымовые шашки, холостые боеприпасы и взрывпакеты.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи,, радиационной, химической и биологической защиты.

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